Zelenskiy, Karpatlar Zirvesi C8'de 1 milyar avroluk anlaşma hazırlandığını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Karpatlar Zirvesi C8'de 1 milyar avroluk anlaşma hazırlandığını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Karpatlar Zirvesi C8'in açılışında konuştu. Zirvede iş dünyasının yaklaşık 500 temsilcisinin olacağını ve 1 milyar avro değerinde yatırım ile ticaret anlaşmalarının hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ev sahipliğinde ilk Karpatlar Zirvesi C8'in düzenlendiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avusturya, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna olarak ilk kez düzenledikleri Karpatlar Zirvesi C8'in açılışında konuştuğunu belirtti.

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde düzenlenen zirvede Zelenskiy, Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovakya ile Çekya liderlerinin de açılışa katılmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlerleyen saatlerde Macaristan temsilcilerinin de zirveye katılmak üzere bölgeye geleceğini aktaran Zelenskiy, "Avrupa'daki komşularımızla bizi bir araya getiren yeni bir format olan C8'i (Karpat Sekizlisi) başlatıyoruz." dedi.

Bölge ülkeleri olarak Karpatlar'da güçlü ticaret bağlantıları geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Avrupa'nın bazı en büyük stratejik doğal gaz depolama tesisleri de burada, Karpat bölgesinde yer almaktadır." diye konuştu.

Zelenskiy, bölgedeki askeri altyapının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Enerji sistemlerimiz arasında daha fazla bağlantı kurmamız gerekiyor. Elbette, Güney Kafkasya ve Asya'dan Karadeniz üzerinden geçen doğal bir Avrupa geçidi olan Karpatlar bölgesine önemli ölçüde daha fazla yatırım çekmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgede yer alan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Karpatlar (C8) girişimi, Karpatlar'ı tüm komşu bölgeler arasında en güçlü bağlantı ve bağ haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya Karadeniz'i bloke ediyor"

Zelenskiy, zirvenin açılışının ardından yabancı liderlerle düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ise C8'in ekonomik açıdan taşıdığı önemi değerlendirdi.

Zirvenin iki gün süreceğini belirten Zelenskiy, "Burada, iş dünyasının yaklaşık 500 temsilcisi olacak. Bir milyar avro değerinde yatırım ve ticaret anlaşmaları hazırlandı." bilgisini paylaştı.

Zirve üyesi tüm ülkeler tarafından farklı projelerin tanıtılacağını kaydeden Zelenskiy, "Sadece bugün, tüm Karpatlar ülkelerinden yaklaşık 100 iş proje burada sunulacak ve bu projelerin toplam hacmi neredeyse 40 milyar avrodur." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bölgedeki ülkeler arasında ticaret ve lojistik alanındaki işbirliğini etkilediğini belirterek, "Rusya Karadeniz'i bloke ediyor, aramızdaki lojistiği de engellemeye çalışıyor." diye konuştu.

Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarında yoğun olarak kullandığı "Şahed" tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) önleyebilecek silahlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Zelenskiy, iki Ukraynalı firma tarafından geliştirilen ve test aşamasında olan bu tür bir silahın Rus SİHA'larını başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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