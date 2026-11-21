Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, İngiltere Savunma Bakanı Streeting'i kabul ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yer alan Kırım Köprüsü'ne yönelik son dönemlerde gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren Zelenskiy, "Rusya, Kırım Köprüsü'ne verdiğimiz yanıttan (saldırı) önce Ukrayna'nın köprülerine 109 kez saldırdı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "söz konusu köprünün askeri amaçla kullanılmadığına" yönelik açıklama yaptığını anımsatarak, "Putin, internete girip tankların, zırhlı araçların, topçu birliklerinin ve diğer ekipmanların köprüden geçtiğini görebilir. Bu bir sır değil." yorumunu yaptı.

Savaşın bitirilmesi yönünde geçen günlerde Rusya ile ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, yılın sonuna kadar bu tür bir zirvenin tekrar düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.