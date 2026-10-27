Zelenskiy Kupyansk yönünde 'Veles' adlı üçüncü karşı saldırıyı yürüttüklerini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy Kupyansk yönünde 'Veles' adlı üçüncü karşı saldırıyı yürüttüklerini açıkladı

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Zelenskiy, yıl başından bu yana cephenin farklı noktalarında üç karşı saldırı düzenlediklerini, üçüncüsünün Kupyansk yönünde 'Veles' olduğunu açıkladı. İlk iki saldırıda 1000 kilometrekarelik alanın kontrolü yeniden sağlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılın başından bu yana cephe hattının farklı noktalarında Rus ordusuna yönelik üç ayrı karşı saldırı düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl cephedeki konumumuzun, bu savaşta uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini kaydeden Zelenskiy, cephe hattındaki gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi aldığını belirtti.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yönünde Rus ordusuna karşı "Veles" adlı karşı saldırı operasyonu yürüttüklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, mevzilerimizin ötesine geçmek için yer altındaki gaz borularını kullanmaya çalıştılar. Askerlerimiz bu taktiği Ruslara karşı çevirdi ve bu yer altı iletişim sistemini işgalciye karşı son derece başarılı bir şekilde kullandı."

Zelenskiy, ayrıca yılın başından bu yana cephenin farklı bölgelerinde düzenledikleri iki ayrı karşı saldırı sonucunda 1000 kilometrekarelik alanın kontrolünü yeniden sağladıklarını aktararak, Veles'in üçüncü karşı saldırı olduğunu bildirdi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya zamanında destek sağlaması durumunda cephede daha da başarılı olabileceklerini savunan Zelenskiy, "Bu yıl cephedeki konumumuzun, bu savaşta uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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