Zelenskiy Madrid'de Rusya'nın kitlesel katliamlarına karşı ses çıkarma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Zelenskiy Madrid'de Rusya'nın kitlesel katliamlarına karşı ses çıkarma çağrısı yaptı

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Zelenskiy, Madrid'deki 30. İber-Amerika Zirvesi'nde Rusya'nın 'kitlesel katliamlarına' karşı seslerini yükseltme çağrısı yaptı. Zelenskiy ilk kez katıldığı zirvede İspanya başta olmak üzere uluslararası destek isterken Sanchez de Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İber-Amerika ülkelerinin liderlerine, Rusya'nın ülkesinde gerçekleştirdiği "kitlesel katliamlara" karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Zelenskiy, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 30. İber-Amerika Zirvesi'nde konuştu.

"Halkımızın öldürülmesinden yani kitlesel katliamlardan bahsettiğimizde, sizlerden sesinizi yükseltmenizi rica ediyorum. Rusya her gün bombalar, füzeler ve insansız hava araçlarıyla Ukraynalıları öldürüyor. Her hafta onlarca insan hayatını kaybediyor." diyen Zelenskiy, ilk kez bir İber-Amerika Zirvesi'ne katıldığını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'daki uzun ve korkunç savaş boyunca İspanya başta olmak üzere ülkesine yönelik güçlü uluslararası desteğin sürdürülmesini" istedi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İber-Amerika Zirvesi'nin genel oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini zira bu ülkenin kaderinin "AB'nin kaderiyle yakından bağlantılı" olduğunu belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın ulusal kimliğini ve kendi kaderini tayin etme hakkını tanımadığını aktaran Sanchez, Ukrayna'nın desteklenmesinin altındaki temel nedenin de bu olduğunu savundu.

Sanchez ve Zelenskiy ikili görüşme de yaptı.

Kaynak: AA
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