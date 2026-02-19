Zelenskiy: Müzakerelerde Askeri İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Müzakerelerde Askeri İlerleme Kaydedildi

19.02.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Cenevre'deki müzakerelerde askeri konularda ilerleme sağlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerde siyasi alandan çok askeri yönde ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için devam eden diplomasi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de 17 Şubat'ta başlayan ve dün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı, görüşmelerde askeri ve siyasi konuların ayrı ayrı ele alındığını belirtti.

Tarafların, olası bir ateşkes sağlanması durumunda bu süreci izleme mekanizmasıyla ilgili konu üzerindeki görüşmelerde ilerleme kaydettiği bilgisini veren Zelenskiy, "Askeri gruptaki müzakereleri sonuçlandırmaya siyasi gruba göre daha yakınız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ateşkes sağlanması durumunda süreci izlemede en büyük sorumluluğu ABD'nin üstleneceğini kaydetti.

"Bu savaşı çabuk şekilde bitirmemiz gerekiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi durumunda onunla krizin çözülmesi için gereken konuları ele almak istediğini söyledi.

Ülkesine karşı geniş çaplı savaşın sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Yani bu savaşı çabuk şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden (Putin ile) sadece bu gibi konular hakkında konuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın NATO ile ilişkileri hakkında Rusya ile görüşme yaptığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Amerikalıların ve belki de bazı Avrupalıların NATO ile Rusya arasında yeni bir belge üzerinde görüştüklerini biliyorum. Böyle bir belge oluşturulacaksa onlar her şeyi görüşebilecekler. Ancak benim için önemli olan, NATO'daki potansiyel yerimizi bizimle de görüşmeleri. Sadece Ruslarla değil, bizimle de çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Bunu biz olmadan da yapabilirler. Belki de bilmediğimiz bir şey vardır. Beklenmedik durumlar olursa ona göre tepki vereceğiz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Müzakerelerde Askeri İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu, ’’Vasiyetimdir’’ diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum Davutoğlu, ''Vasiyetimdir'' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti
İşte tarihi rapora “hayır“ diyen ve çekimser oy kullanan isimler İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler
Bülent Ersoy’un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
Aracını altın karşılığında satışa çıkardı Bakın kaç gram istiyor Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:00:08. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Müzakerelerde Askeri İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.