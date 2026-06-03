Zelenskiy: Müzakerelere Hazır - Son Dakika
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Zelenskiy: Müzakerelere Hazır

03.06.2026 19:36
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Zelenskiy, ABD'nin savaşla ilgisinin az olduğunu, Putin ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesinin şimdilik ABD için öncelikli olmadığını belirterek, krizin çözülmesi yönünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakereleri yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mart Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde müzakerelerin sürdürülmesi için ABD müzakere heyetinin, Kiev'e gelmesini "uzun süredir" beklediklerini aktaran Zelenskiy, "Bence, ABD için en önemli konu İran'dır, ardından Ukrayna geliyor." dedi.

Zelenskiy, şimdilik ABD'nin ilgi merkezinde olmadıklarını savunarak, "Ben, dünyadaki tüm çatışmalar sona erene kadar sıraya girip beklemektense, bu savaşı bitirmek için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'ya yapılan saldırılara karşılık veriyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Rusya'daki farklı hedeflere bu gece saldırı yaptıklarını aktaran Zelenskiy, "Bir gün önce Ukrayna'ya yoğun bir saldırı yapıldı. Biz de buna karşılık verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı savunma imkanlarını geliştirmek için farklı ülkelerle çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, "Fransa, Norveç, Almanya, İsveç, Danimarka, İtalya ve diğer müttefikler ile birlikte Avrupa'nın balistik füze savunma yeteneklerinin oluşturulması konusunda çalışıyoruz. Bu, çok zor bir proje ama çok gereklidir." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında devam eden silah satın alımlarına da değinen Zelenskiy, 6 ülkenin daha bu programa dahil olmak istediğini bildirdi.

Söz konusu ülkelerin isimlerini şimdilik açıklamayacağını belirten Zelenskiy, "ABD'den satın alınabilecek olanı (silah) satın almalıyız." dedi.

Zelenskiy, yeterli sayıda hava savunma füzesi almak için ABD'nin dışında farklı ülkeler ile de görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.

Ülkesindeki silah üretimi konusuna da değinen Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna, silah üretimine yılda 45-50 milyar dolar yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

Rus insansız hava araçlarından (İHA) gelebilecek olası tehditlere karşı Litvanya, Letonya, Estonya ile Romanya'da ilgili uzmanların eğitim alması için Ukraynalı yetkililerin, bu ülkelere gönderilmesine karar verdiklerini ifade eden Zelenskiy, Orta Doğu'daki bazı müttefikler ile de geçen aylarda benzer çalışmaları başlattıklarını hatırlattı.

Zelenskiy, temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacaklarını ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri için zirve kapsamında görüşmeleri yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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