Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile hava savunma sistemlerini görüştü.

27.11.2024 23:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya yeni tip balistik füze fırlatması nedeniyle dün NATO-Ukrayna Konseyi'nin toplandığını hatırlatan Zelenskiy, Rutte ile konuşmasında Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, müttefik ülkelerin, uzun menzilli Rus saldırılarını engelleyebilecek hava savunma sistemlerine sahip olduğunu belirterek, "İhtiyaç duyulan, çalışabilecek spesifik hava savunma sistemlerinin isimlerini verdim (Rutte'ye). Ortaklarda bu hava savunma sistemleri var." ifadesini kullandı.

Washington'daki son NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek vermek amacıyla belirlenen hava savunma sistemi verilmesi ve silah yardımı yapılması yönünde alınan kararların henüz tam olarak uygulanmadığını kaydeden Zelenskiy, "Bunu bekliyoruz ve bu durum halkımızın motivasyonunu ve moralini önemli ölçüde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik farklı alanlarda uluslararası baskının artması gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın NATO ile entegrasyon süreci ile ülkesinin ABD ve diğer müttefiklerle işbirliğini de değerlendirdiklerini dile getiren Zelenskiy, desteklerinden dolayı Rutte'ye teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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