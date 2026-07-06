Zelenskiy: NATO Zirvesi Ukrayna İçin Önemli - Son Dakika
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Zelenskiy: NATO Zirvesi Ukrayna İçin Önemli

06.07.2026 22:31
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Zelenskiy, NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlayacağını umuyor, Rus saldırılarını paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36.? ?NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, farklı bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun başkente ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini bildiren Zelenskiy, yaralı sayısının da 90'ı geçtiğini belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini aktararak, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretilmesi için ABD'den ilgili lisans hakkını talep ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." diye konuştu.

"NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli"

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.? ?NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerine işaret eden Zelenskiy, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne bugün saldırı düzenlediklerini anımsatarak, "Barışa ihtiyaç var ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, barışın düşündüğü gibi bir felaket değil, bir lütuf olduğunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: NATO Zirvesi Ukrayna İçin Önemli - Son Dakika

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