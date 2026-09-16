Zelenskiy, Nikopol yakınlarında minibüse İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Nikopol yakınlarında minibüse İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kenti yakınlarında yolcu minibüsüne FPV tipi dronla saldırı düzenlediğini, saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinde yolcuları taşıyan minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kenti yakınlarında şehirler arası yolcu taşıyan minibüse FPV tipi dronla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenskiy, "Herhangi bir askeri mantıktan uzak, sadece yeni bir vahşet." yorumunda bulundu.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun Mıkolayiv (Nikolayev) bölgesinde yolcu trenini hedef aldığını belirterek, yaklaşık 170 yolcunun söz konusu trenden tahliye edildiğini aktardı.

Başkent Kiev ile Herson, Donetsk ve Poltava bölgelerine de saldırılar düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın diplomasiye başvurması gerektiğini savundu.

Rus ordusu bu gece 80 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye farklı tiplerde 80 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, 63 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, İhlas Haber Ajansı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Nikopol yakınlarında minibüse İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:48:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Nikopol yakınlarında minibüse İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement