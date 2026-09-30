Zelenskiy, Rus saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını açıkladı

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Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini, ana hedefin Kiev ve çevresi olduğunu bildirdi. Saldırılarda 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Su ve elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde 1'i çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik bu gece gerçekleştirilen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) fırlattığını aktaran Zelenskiy, saldırının ana hedefinin başkent Kiev ve yakınındaki yerleşim yerleri olduğunu belirtti.

Saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydeden Zelenskiy, "Konutlarda hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda ayrıca Odessa, Mıkolayiv (Nikolayev), Kirivograd, Rivne ve Jitomir bölgelerinin de hedef alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut bilgilere göre ülke genelinde bu saldırılar nedeniyle 14 kişi yaralandı. Ne yazık ki, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti."

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 5 balistik füze ve 155 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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