Zelenskiy: Rusya 26 Füze ve 597 İHA ile Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 26 adet seyir füzesi ve 597 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 26 seyir füzesi ve 597 İHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, Çernivtsi kentine düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'nın saldırılarını durdurmak amacıyla Moskova'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurulması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Savaş ancak güçle durdurulabilir. Müttefiklerimizden yalnızca mesajlar değil, hayat kurtaracak eylemler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.