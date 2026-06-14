Zelenskiy: Rusya'da Putin'e Hoşnutsuzluk Artıyor - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya'da Putin'e Hoşnutsuzluk Artıyor

14.06.2026 15:18
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Zelenskiy, Rusya'da Putin'e yönelik halk hoşnutsuzluğunun arttığını iddia eden raporlar paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik halkın hoşnutsuzluğunun arttığını gösterdiği iddia edilen rapor elde ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da iç siyasetle ilgili son duruma ilişkin olduğunu iddia ettiği raporu fotoğraflarıyla paylaştı.

Söz konusu raporun Rusya Devlet Başkanı Putin için hazırlandığını öne süren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın dostlarına, önemli bilgiler edinmemize yardımcı olan ve Ukrayna istihbarat operasyonlarını destekleyen herkese teşekkür ederiz. İstihbarat servislerimizden, Rusya'daki iç durumu değerlendirme ve Rus liderin masasına gelen belgeleri ele geçirme çalışmalarının sonuçlarına ilişkin raporlar aldık."

Zelenskiy, Rusya'da sonbaharda parlamento seçimlerinin yapılmasının planlandığını anımsatarak, "Özellikle Rusların Putin'e yönelik hoşnutsuzluğuna ilişkin sözde tahmini göstergeler istikrarlı bir şekilde artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu raporlara göre, iktidardaki Birleşik Rusya Partisinin de halk desteğini kaybetmeye devam ettiğini öne süren Zelenskiy, "Rusya'nın bölgelerinde protesto eğilimlerinde de önemli bir artış olduğu bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik uluslararası baskının sürdürüleceğini kaydeden Zelenskiy, "Eylül ayında Putin daha da kötü göstergelerle ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya "onurlu barış" çağrısı

Kamuya açık veya özel olarak Moskova'ya savaşı bitirmek için farklı teklifleri sunduklarını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın ise buna savaşı sürdürerek yanıt verdiğini belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna onurlu bir barış için müzakere etmeyi teklif ediyor. Anlaşılan, eğilimler değişmeyecek. Zamanla bu, anlaşmanın (barış anlaşması) Rusya'dan gerçeklerden kaçmayacak başka biriyle yapılması gerekeceği anlamına gelebilir." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya'da Putin'e Hoşnutsuzluk Artıyor - Son Dakika

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