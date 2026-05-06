Zelenskiy: Rusya'dan Hava Saldırıları Sürüyor
Zelenskiy: Rusya'dan Hava Saldırıları Sürüyor

06.05.2026 02:37
Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine yönelik saldırılarda 60 füze, yaklaşık 1900 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 1400'e yakın güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun bu süreçte Ukrayna'ya farklı tipten 60 füze ve yaklaşık 1900 SİHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, ayrıca saldırılarda 1400'e yakın güdümlü bombanın da kullanıldığını belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB), Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulüne ilişkin Zelenskiy, bu durumun Rus saldırılarını önlemek için önemli olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, "Yardım eden tüm müttefiklerimize teşekkür ederiz. Hava savunma sistemimiz artık yüzde 90'dan fazla bir oranda insansız hava aracı düşürme başarısı göstermiştir." ifadesini kullandı.

Rusya bu gece Ukrayna'ya 94 adet SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye 94 adet "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi SİHA ile saldırı yaptığı belirtildi.

Hava Savunma Kuvvetlerince 74 SİHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, kalan SİHA'ların da ülkede 15 noktaya isabet ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Sumi bölgesine yapılan saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, Odessa bölgesine düzenlenen saldırıda da 2'si çocuk 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

