Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere Avrupa'nın ilk kez tam kadro katıldığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere Avrupa'nın ilk kez tam kadro katıldığını söyledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Avrupa müzakere ekiplerinin savaşı bitirme çalışmalarını ekip düzeyinde görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, Avrupa'nın Ruslarla müzakerelere ilk kez tam kadro katıldığını, Berlin'de ortak adımlar belirleneceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin, savaşın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gün içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın bitirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bugün Ukrayna, Amerika ve Avrupa müzakere ekipleri arasında ekip düzeyinde bir görüşme daha gerçekleşti. Diplomatik süreçler aktif olarak devam ediyor ve umarız ki bu çabalar boşa gitmez." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in de görüşmeye çevrim içi katıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, bu görüşmede ilk kez Ruslarla yapılacak müzakerelerde yer alacak tam kadrosuyla temsil edildi. Bunlar Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi ile NATO temsilcisinden oluşuyor. Kolay bir görüşme olmadı ama sonuç alındı. Berlin'de Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde bir araya gelerek müzakere sürecine yönelik somut ortak adımlar belirleyeceğiz."

Yarın düzenlenecek Ramstein (Ukrayna Savunma Temas Grubu) toplantısı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, güçlü savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füzeleri almaya devam ettiğine işaret ederek, "Ayda onlarca füzeden bahsediyoruz." dedi.

Rusya'nın, ilerleyen saatlerde ülkesine hava saldırısı düzenleyebileceğini kaydeden Zelenskiy, vatandaşlara "saldırı uyarılarına karşı dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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