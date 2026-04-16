Zelenskiy: Rusya Küresel Bir Tehdit

16.04.2026 18:25
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna ve komşu ülkeler üzerindeki hedeflerini eleştirerek mahkeme talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı yeryüzünden silmek ve tüm komşu ülkelerini kontrol etmek istediğini söyledi.

Zelenskiy, Hollanda'nın Middelburg kentinde, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in de katılımıyla düzenlenen Uluslararası Dört Özgürlük Ödülü töreninde yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun son bir gün içerisinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, saldırılar nedeniyle insanların öldüğü ve yaralandığını kaydederek, "Rus savaş suçlularının normal bir hayat sürmemesi, adil cezalar alması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya yapılan saldırılardan sorumlu kişiler için özel mahkemenin kurulması yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İşte biz burada, Hollanda'da, Avrupa'da bunu yapıyoruz. Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığı için bir mahkeme kurmak için çalışıyoruz ve yardımınız için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Söz konusu mahkemenin kurulması için müttefiklerinden destek istediklerini belirten Zelenskiy, "Bu yüzden Rusya'nın cezasız kalmasına izin vermeyin." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kendi parçası gibi göstermeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu sadece tarih, siyaset veya ideoloji meselesi değil. Bu, Ukrayna'yı yeryüzünden tamamen silme hedeflerinin temelidir. ve sadece Ukrayna değil. Rusya, tüm komşularını kontrol etmek istediğini defalarca açıkça ifade etti."

Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Rusya, savaş fikrini Suriye ve Afrika'ya da yaydı. Bu gerçekten küresel bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'e törende, "tüm Ukrayna halkı" adına Uluslararası Dört Özgürlük Ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

DMM’den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama
Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül’den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
