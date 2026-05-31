Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırısı Olasılığı Devam Ediyor
Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırısı Olasılığı Devam Ediyor

31.05.2026 00:07
Zelenskiy, Rusya'nın yoğun hava saldırısı düzenleme ihtimalinin sürdüğünü ve vatandaşları uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı düzenlemesi ihtimalinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenleme ihtimali olduğunu belirten Zelenskiy, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Zelenskiy, "Yoğun bir saldırı olasılığına dair istihbarat bilgileri geçerliliğini koruyor. Müttefiklerimizin Ruslarla bu konuda görüştüğünü biliyoruz. Moskova'da birilerinin fikrini değiştireceğine dair bir inancımız yok." dedi.

Esir takasını sürdürme çağrısı

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ile bugün bir araya gelerek savaşın bitirilmesi yönündeki sürecinin hızlandırılması için atılması gereken adımları görüştüğünü ifade etti.

Müzakerelerin sürdürülmesi için ABD tarafıyla görüşmeler yapılmasını planladıklarını dile getiren Zelenskiy, "ABD ile tüm iletişim kanallarını aktif hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, ABD'nin arabuluculuğuyla mayıs ayında Rusya ve Ukrayna arasında 1000'e karşı 1000 esir takası yapılması hususunda anlaştıklarını anımsattı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

