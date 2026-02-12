Zelenskiy: Savaş Yaz’a Kadar Bitebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da istemesi durumunda savaşın bu yılın yaz dönemine kadar bitirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları hakkında başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen son üçlü müzakereler hakkında Macron'u bilgilendirdiğini belirtti.

Zelenskiy, Macron'a Rusya'ya baskı uygulama çağrısında bulunduğunu söylediğini dile getirerek, ayrıca 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu konferansa katılıp katılmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediğini bildirdi.

Savaşın sona ermesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, saldırgan taraf (Rusya) da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz."

Zelenskiy, savaşın sona ermesinden önce ABD'nin Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlaması için gereken anlaşmanın yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yüzden, bu anlaşmanın imzalanması şu anda tamamen ABD'ye bağlıdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlayabileceğini belirten Zelenskiy, "Bana göre Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i bir tür uzlaşmaya zorlayabilir." diye konuştu.

"Ukrayna'da seçimler güvenlik garantileri alındıktan sonra yapılabilir"

Zelenskiy konuşmasında, 24 Şubat'ta Ukrayna'da devlet başkanı seçimleri tarihinin açıklanacağına yönelik yabancı basında çıkan iddiaları da değerlendirdi.

Söz konusu iddialar hakkında kendisinin de basından bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, "Seçimlerden daha önce de defalarca bahsettim. Gerekli tüm güvenlik garantileri sağlandığında seçimleri düzenleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 24 Şubat 2026'da savaşın 4. yıl dönümü olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Şubat özel bir gün. Belirli seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir hedef veya uygun adımlar olsa bile, böyle bir tarihi siyaset tartışmak için kullanmanın tamamen aptalca bir fikir olacağına inanıyorum. Dolayısıyla, 24 Şubat'ta hiçbir seçim ilan edilemez."

"Putin ile bir araya gelmek için Moskova veya Belarus'a gidemeyeceğim"

Savaşın sona erdirilmesi için son dönemlerde Abu Dabi'de iki kez üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, yeni tur görüşmelerin haftaya ABD veya tekrar Abu Dabi'de yapılabileceğini belirterek, Rusya'nın bu konuda henüz net bir cevap vermediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova ve Belarus dışında Avrupa, ABD veya herhangi bir "tarafsız ülkede" bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ülkemizi savunuyoruz ve Rusya bize saldırdı. Onlar saldırgan taraftır. Bu savaşta saldırgan olan bir ülkenin başkenti olan Moskova'ya Putin'le görüşmek için gidemem."

Konuşmasında ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde sürdürdükleri çalışmalara da değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın 2027'de AB üyeliği için teknik olarak hazır olacağını söyledi.