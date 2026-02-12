Zelenskiy: Savaş Yaz’a Kadar Bitebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Savaş Yaz’a Kadar Bitebilir

12.02.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya istekli olursa savaşın yaz aylarına kadar sona erebileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da istemesi durumunda savaşın bu yılın yaz dönemine kadar bitirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları hakkında başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen son üçlü müzakereler hakkında Macron'u bilgilendirdiğini belirtti.

Zelenskiy, Macron'a Rusya'ya baskı uygulama çağrısında bulunduğunu söylediğini dile getirerek, ayrıca 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu konferansa katılıp katılmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediğini bildirdi.

Savaşın sona ermesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, saldırgan taraf (Rusya) da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz."

Zelenskiy, savaşın sona ermesinden önce ABD'nin Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlaması için gereken anlaşmanın yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yüzden, bu anlaşmanın imzalanması şu anda tamamen ABD'ye bağlıdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlayabileceğini belirten Zelenskiy, "Bana göre Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i bir tür uzlaşmaya zorlayabilir." diye konuştu.

"Ukrayna'da seçimler güvenlik garantileri alındıktan sonra yapılabilir"

Zelenskiy konuşmasında, 24 Şubat'ta Ukrayna'da devlet başkanı seçimleri tarihinin açıklanacağına yönelik yabancı basında çıkan iddiaları da değerlendirdi.

Söz konusu iddialar hakkında kendisinin de basından bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, "Seçimlerden daha önce de defalarca bahsettim. Gerekli tüm güvenlik garantileri sağlandığında seçimleri düzenleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 24 Şubat 2026'da savaşın 4. yıl dönümü olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Şubat özel bir gün. Belirli seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir hedef veya uygun adımlar olsa bile, böyle bir tarihi siyaset tartışmak için kullanmanın tamamen aptalca bir fikir olacağına inanıyorum. Dolayısıyla, 24 Şubat'ta hiçbir seçim ilan edilemez."

"Putin ile bir araya gelmek için Moskova veya Belarus'a gidemeyeceğim"

Savaşın sona erdirilmesi için son dönemlerde Abu Dabi'de iki kez üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, yeni tur görüşmelerin haftaya ABD veya tekrar Abu Dabi'de yapılabileceğini belirterek, Rusya'nın bu konuda henüz net bir cevap vermediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova ve Belarus dışında Avrupa, ABD veya herhangi bir "tarafsız ülkede" bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ülkemizi savunuyoruz ve Rusya bize saldırdı. Onlar saldırgan taraftır. Bu savaşta saldırgan olan bir ülkenin başkenti olan Moskova'ya Putin'le görüşmek için gidemem."

Konuşmasında ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde sürdürdükleri çalışmalara da değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın 2027'de AB üyeliği için teknik olarak hazır olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaş Yaz’a Kadar Bitebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
İstanbul Valiliği’nden Ramazan kararı Tüm kurumlara talimat gönderildi İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 01:43:57. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Savaş Yaz’a Kadar Bitebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.