Zelenskiy: Savaşın Başındaki Kararlılığı Sürdürmeliyiz
Zelenskiy: Savaşın Başındaki Kararlılığı Sürdürmeliyiz

24.02.2026 13:58
Zelenskiy, Avrupa ve ABD ile birlikte savaşa karşı kararlı duruşu sürdürmenin önemini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başındaki kadar "kararlı ve güçlü" olmaları gerektiğini belirterek "Tehdit azalmadı. Evet, Rusya'yı geri püskürtüyoruz ancak henüz güvenliği garanti altına almadık. Bunu ancak Avrupa ve Amerika ile birlikte başarabiliriz." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü nedeniyle özel olarak toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na çevrim içi şekilde hitap etti.

Ukrayna'ya yönelik destek ve kararlı duruş için Avrupa'ya teşekkür eden Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman savaşı seçmedik. Savaş başlatmadık, kışkırtmadık, aksine durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ilk kez kendisini Rusya'dan korumadığını ancak ilk kez bu denli büyük bir destek gördüğünü aktararak Rusya'ya karşı güçlü yaptırımların uygulanmasına devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Gönüllüler Koalisyonunun, halihazırda birçok ülkeyi bir araya getirdiğine işaret eden Zelenskiy, "Lütfen Avrupa yaşam tarzını savunmaya devam edin. Lütfen Ukrayna'ya destek verin. Lütfen barış için yürüttüğümüz diplomasi çalışmalarımızı destekleyin, etkili olun. Elde ettiğiniz her sonuç (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aşamayacağı bir çizgi olacaktır. Tüm bu yıllar (4 yıl) için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Putin'in Rusyası Çeçenistan'da bir savaşla başladı, ardından Gürcistan'a geçti. Çin ile Kuzey Kore hariç tüm komşularının bağımsızlığına açıkça saygısızlık ediyor çünkü onlara (Çin ve Kuzey Kore) bağımlı." diyerek Rusya'ya karşı koruma önlemlerini uygulamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bugün savaşın başındaki kadar "kararlı ve güçlü" olmaları gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Tehdit azalmadı. Evet, Rusya'yı geri püskürtüyoruz ancak henüz güvenliği garanti altına almadık. Bunu ancak Avrupa ve Amerika ile birlikte başarabiliriz." diye konuştu.

Zelenskiy, AB'nin 2026 ile 2027 yılları için Kiev'i 90 milyar avroluk krediyle destekleme planının, Ukrayna'nın güvenliği ve direnci için mali garanti olduğunu dile getirdi.

AP ve birçok Avrupalı liderin, Rusya ile ilişkilerde "Avrupa ilkelerini çıkar uğruna feda etmediğini" vurgulayan Zelenskiy, bunun için müteşekkir olduğunu söyledi.

Ayrıca Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için net bir tarih almamız bizim için çok önemli. Bu, diplomasi sürecinin bir parçası olarak çok önemli. Bu sadece bir istek değil. Eğer bir tarih belirlenmezse Putin Avrupa'yı, sizi bölerek Ukrayna'ya engel olmanın bir yolunu bulacak." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'ya destek yalnızca "diğerkamlık üzerine kurulu değil"

AP Başkanı Roberta Metsola da Zelenskiy'e, AP'nin Kiev'i destekleyeceğine dair söz verdiğini aktararak Ukrayna'yı yüzüstü bırakmadıklarını söyledi.

Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin Metsola, "Eylemlerimiz sadece diğerkamlık üzerine kurulu değil. Harekete geçiyoruz çünkü hepimiz için neyin tehlikede olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

