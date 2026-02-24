Zelenskiy: Savaşın İlk Günlerini Anlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk saatlerinde sığınakta olduğunu ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile de bu sığınaktan görüştüğünü aktardı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, savaşın başladığı ilk saatlerde yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Kiev'de devlet başkanlığı binasında çalışma ofisindeki sığınaktan mesajı paylaşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk dakikalarda dünyanın farklı ülkelerinin liderleriyle buradan yaptığı telefon ve çevrim içi görüşmeleri anlattı.

Zelenskiy, dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile de bu sığınaktan görüştüğünü aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Burada Başkan Biden ile konuştum ve kendisinden şunları duydum; Volodimir bir tehdit var, Ukrayna'yı acilen terk etmeniz gerekiyor. Bu konuda size yardımcı olmaya hazırız. Ben de 'Taksiye değil, silaha ihtiyacımız var.' şeklinde cevap verdim."

ABD Başkanı ile bir gün bu sığınağı ziyaret etmek istediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün ABD Başkanı ile birlikte buraya gelmeyi gerçekten çok istiyorum. Şunu kesin olarak biliyorum ki ancak Ukrayna'yı ziyaret edip hayatımızı ve mücadelelerimizi kendi gözleriyle görerek, halkımızı ve bu acı denizini hissederek bu savaşın ne anlama geldiğini gerçekten anlayabilir."

Zelenskiy, savaşın ilk dakikalarından itibaren herkesin ne yapması gerektiğini anladığını belirterek şunları dile getirdi:

"Hepimiz yaşayan insanlarız ve o gün hepimiz, tüm Ukraynalılar, hem korkmuştuk hem de incinmiştik. Birçoğumuz şoke olmuştu ve birçoğumuz ne diyeceğini bilemiyordu ama bir şekilde, görünmez bir düzeyde hepimiz başka bir Ukrayna'mız olmadığını biliyorduk. Burası bizim evimizdi ve hepimiz ne yapmamız gerektiğini anlamıştık."

Savaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanarak çatışmaların sona ermesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna'ya bazı ülkelerin liderlerinin geldiğini anımsatarak "Gerçek kardeşlerimizin ve dostlarımızın kimler olduğunu öğrendik." dedi.

"Ukraynalılar şimdi tarihin en ağır kış dönemini yaşıyor"

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın ülkesini cephede yenemediğini kaydeden Zelenskiy, "Putin, Ukrayna'yı savaş alanında yenemeyeceğinin farkında ve 'dünyanın ikinci ordusu' apartman binaları ve enerji santralleriyle savaşıyor. Ukraynalılar şimdi tarihin en ağır kışını yaşıyor." yorumunu yaptı.

"Barış istiyoruz"

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin sürdüğüne dikkati çekerek "Barış istiyoruz. Güçlü, onurlu ve kalıcı bir barış istiyoruz." diye konuştu.

Her yeni müzakere turu başlamadan önce heyetine bu yönde talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta verdiği mücadeleyi unutamayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bundan vazgeçemeyiz, unutamayız ve ihanet edemeyiz. Bu yüzden birçok müzakere turu yapıldı ve her kelime, her madde için gerçek güvenlik garantileri için mücadele verildi."