Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesinin 20 farklı bölgesini hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftada Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun, Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına bu gece saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, 5 katlı bir apartmanın isabet aldığını belirtti.

Apartmanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Ancak maalesef enkaz altında hala insanlar olabilir, 14 kişiye ulaşılamıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkesine yönelik hava saldırılarının tüm hafta boyunca devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hafta toplam Ukrayna'nın 20 bölgesi, Rus füzeleriyle vuruldu." bilgisini paylaştı.

Son bir haftada Ukrayna'ya yönelik farklı tipte 165 füzenin fırlatıldığını belirten Zelenskiy, saldırılarda yaklaşık 2 bin 700 insansız hava aracının (İHA) ve 1460'a yakın güdümlü bombanın kullanıldığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD'nin balistik füze saldırılarının önlenmesi için kullanılacak hava savunma füzelerinin Ukrayna'ya tedarik sürecini hızlandırması gerektiğini kaydetti.