Zelenskiy Suudi Arabistan'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.
Suudi Arabistan'da "önemli toplantıların" yapılmasının planlandığını kaydeden Zelenskiy, "Biz desteğe değer veriyoruz. Güvenlik konusunda bizimle işbirliği yapmaya istekli olanları destekliyoruz." ifadesini kullandı.
