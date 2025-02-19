Zelenskiy: Trump'ın Desteği Önemli - Son Dakika
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Zelenskiy: Trump'ın Desteği Önemli

Zelenskiy: Trump\'ın Desteği Önemli

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Trump'tan daha fazla destek bekliyor ve müzakerelere katılmak istiyor.

19.02.2025 09:17
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu bizi destekliyor. Bu desteği kaybetmek istemiyorum" dedi.

Zelenskiy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, (dün Türkiye'den ayrılmadan önce) AA'nın da içinde yer aldığı medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya ile ilişki kurmasının ABD'nin kendi kararı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Onların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşın bitmesi için yapılan müzakerelerde yer almamasını eleştirerek, "Savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar dendiğinde, bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin, Ukraynalıları öldürüyor, ABD'lileri değil. Avrupalılar da değil, Ukraynalılar ölüyor." diye konuştu.

Ukrayna olmadan müzakere yapılamayacağının altını çizen Zelenskiy, "Siz istediğinizi görüşebilirsiniz ancak biz olmaksızın bizim hakkımızda görüşürseniz bunu kabul etmeyeceğiz diye net bir şekilde ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu düşündüğünü paylaşarak, "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. ABD'den hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu iki partili sistemde bizi destekliyorlar. Elbette bu desteği kaybetmek istemiyorum." dedi.

Trump'ın savaşı bitireceğine ilişkin vaadinin gerçekleşmesini istediklerini dile getiren Zelenskiy, süreci gözlemleyeceklerini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılması ve doğal kaynak yataklarının korunması durumunda yatırımlara açık olacaklarını vurgulayarak, "Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Burada dost, partner olmak bir etken olmayacak. Bizim anayasamızda yazıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı ihlal etmek istemiyorum. Ben topraklarımı, çıkarlarımızı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Trump'ın Desteği Önemli - Son Dakika

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