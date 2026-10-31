Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenli seyrüseferi ve normal yaşam koşullarını sağlayabilecek adımları desteklediğini söyledi. Bu açıklama, Türkiye'nin söz konusu adımlara desteğini gösterdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: " Türkiye, Karadeniz'de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"
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31.10.2026 19:36:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenli seyrüseferi desteklediğini belirtti - Son Dakika
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