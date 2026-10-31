Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü toplantıları destekliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin liderler düzeyinde üçlü toplantılara ev sahipliği yapabileceğini belirterek, "Ukrayna, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü toplantıları destekliyor." dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Ukrayna medyasına değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ikili görüşmede, farklı konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çalışmaları da ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini aktararak, üç ülkenin liderlerinin katılımıyla yapılacak toplantıların Türkiye'de düzenlenebileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü toplantıları destekliyor." diye konuştu.