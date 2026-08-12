Zelenskiy ve Paşinyan\'dan Yapıcı Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Erivan'da mayısta temaslarda bulunduğunu anımsatan Zelenskiy, "Ukrayna ile Ermenistan arasındaki ilişkiler daha da yapıcı hale geliyor. Aramızda sürekli bir diyalog olması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Kiev Mağaralar Manastırı'nın kuruluşunun 975. yılını kutlayan Paşinyan'a teşekkür etti.