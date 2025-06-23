Zelenskiy ve Starmer'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Zelenskiy ve Starmer'dan Savunma Anlaşması

23.06.2025 23:58
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İngiltere ve Ukrayna, insansız hava aracı üretimini artırmak için anlaşma imzaladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artıracak anlaşmaya imza attı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün açıklamasına göre, Starmer, ofisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Starmer, görüşmede, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus güçlerini geri püskürtmek için ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatına sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra adil ve kalıcı barış için çalışmanın önemini vurguladı.

İngiltere ve Ukrayna'nın askeri işbirliği konusunda nasıl daha ileri gidebileceğini ele alan liderler, her iki ülkedeki savunma şirketleri arasındaki endüstriyel işbirliğini genişletme fırsatlarını görüştü.

Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nu da ele alan iki lider, grubun gelecek haftalarda çevrim içi toplanarak üyelerini sonraki adımlar konusunda bilgilendirmesi konusunda mutabık kaldı.

Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artıracak anlaşma imzalandı

İki lider, görüşmenin ardından Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artırmak amacıyla yeni anlaşmaya imza attı.

Savaş alanı teknolojisinin paylaşılmasına yönelik olan bu anlaşmanın, Ukrayna'nın dron üretimini artıracağı ve İngiltere'nin savunma sanayisini Ukrayna'daki ön cephelerde geliştirilen teknolojiyle birleştireceği belirtildi.

Her iki ülkedeki savunma firmaları arasındaki ilk anlaşmaların ilerleyen haftalarda hayata geçirilmesi ve Ukrayna'ya gelecek aylarda ve yıllarda Rusya'ya karşı savaşta kendini kanıtlamış çok sayıda insansız hava aracı teslim edilmesi öngörülüyor.

Ukraynalı lider, İngiltere Kralı 3. Charles ile de görüştü

Ukraynalı lider Zelenskiy de görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Starmer ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Bu alandaki işbirliği Ukrayna'nın önemli projeler için, özellikle de önleyici insansız hava araçları ve uzun menzilli insansız hava araçlarının üretimi için istikrarlı finansman almasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, ortak üretim konusunda da ek karar alındığını vurgulayan Zelenskiy, "Bunun her iki ülkeyi de güçlendireceğine inanıyorum. Hava savunmamızın güçlendirilmesine özel önem verildi. Bu konuda da anlaşmalarımız var. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, Londra'daki temasları kapsamında, İngiltere Parlamentosu'nu ziyaret etti ve İngiltere Kralı 3. Charles ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Starmer'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika

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