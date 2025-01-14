Zenginler Yangınlarla Mücadelede Ayrıcalık Peşinde - Son Dakika
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Zenginler Yangınlarla Mücadelede Ayrıcalık Peşinde

ABD'de özel yangın ekipleri tutan zenginler, sosyal adaletsizliği ve hükümetin yetersizliğini ortaya koyuyor.

14.01.2025 14:49
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ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken, zenginlerin kendi evlerini yangından kurtarmak için "özel yangın söndürme ekipleri" tutması, hem sosyal adaletsizliği hem de ABD hükümetinin yangınlarla mücadeledeki yetersizliğini ortaya koyuyor.

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta, ekonomik olarak avantajlı kesimler mülklerini etkileyecek yangınlarla mücadelede bireysel inisiyatif alıyor.

Şarkıcı Miley Cyrus gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Adam Leber, daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso ve gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners'ın kurucusu Keith Wasserman gibi kişilerin "özel yangın söndürme ekipleriyle" evlerini kurtarmaya çalışacaklarını duyurdu.

Yangınlarla mücadelede yönetimin yetersizliği gündemden düşmezken, ünlü isimlerin söz konusu açıklamaları sosyal medyada öfke seline neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının "Etrafındaki köylülerle teması olmayan zengin bir adam", "Özel itfaiyeci gibi terim var olmamalı bile" gibi yorumları, hem hükümetin yangınları söndürmedeki yetersizliği hem de parayla yangın söndürme servisi tutmanın adaletsizliğini gündeme getirdi.

Yangın bölgesinde bulunan Rick Caruso'nun alışveriş merkezi yangınlardan etkilenmezken, X platformunda Pacific Palisades'teki evini korumak için özel itfaiyecilere erişimi olan birinin olup olmadığını soran ve "Tüm komşuların evleri yanıyor. Her miktarı öderim." ifadelerini kullanan Wasserman'ın evinin ise yangında yok olduğu gözlemlendi.

Wasserman'ın eşi Gelena Skya Wasserman'ın Los Angeles Belediye Başkanı'na seslendiği "Ulusal muhafızlar nerede?! @MayorOfLA sana burada, Los Angeles'ta ihtiyacımız var, Gana'da değil! Şimdi! İtfaiyeciler için yangın musluklarında neden su yok?" paylaşımına ise "Git satın al.", "Bu durumdan paranla kurtulmayacaksın." şeklinde tepkiler geldi.

Hükümetin durumu ele alışındaki "yetersizliğe" tepki

Birçok sosyal medya kullanıcısı, zenginlerin özel ekip tutmalarının hükümetin kendi ekiplerinin yetersizliğini gösterdiğini dile getiriyor.

Özel itfaiye ekipleri hakkında, "Vergilerimizi alan hükümetimizin yapamadığı işi onların yapabiliyor olması üzücü.", "Bu konuda devlete güvenemeyeceğinizden emin olabilirsiniz." gibi yorumlar yapan kullanıcılar, hükümetin yangın söndürme faaliyetlerindeki "yetersizliğine" dikkati çekiyor.

ABD'deki devlet kurumlarının çalışmadığını öne süren bir kullanıcı ise "Hükümet beceriksiz olduğu için, insanlar kendi elleriyle önlem almak zorunda." ifadesini kullandı.

Küçük bir araca sahip iki kişilik özel bir itfaiye ekibinin günlük maliyeti 3 bin, dört itfaiye aracı ve 20 itfaiyeciden oluşan büyük bir ekibin günlük maliyeti ise 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Los Angeles yangınları 8. gününde

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zenginler Yangınlarla Mücadelede Ayrıcalık Peşinde - Son Dakika

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