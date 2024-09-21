Zerdari: Çin Küresel İlişkilerde İstikrar Sağlıyor

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İSLAMABAD, 21 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Çin'in Çin Komünist Partisi liderliğiyle küresel ilişkilerde istikrarlaştırıcı bir güç olarak yükseldiğini, küresel ekonomiyi güçlendirip bilim, inovasyon ve teknoloji alanlarında muazzam ilerlemeler sergilediğini söyledi.

Zerdari, Perşembe günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Çin'in önümüzdeki on yıllık dönemlerde önemli dönüm noktalarına ulaşacağını belirterek Çin'in başarılarının sadece kendi kalkınmasını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında küresel görünümü yeniden şekillendireceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun, Pakistan ekonomisinin dönüşümüne yardımcı olduğunu ve projenin ilk aşamasının halka sosyo-ekonomik faydalar sağladığını dile getirdi.

Başbakan, "Koridorun tarım, bilgi teknolojisi, madenler ve mineraller ve diğer birçok önemli karşılıklı fayda alanında işbirliği için büyük bir potansiyele sahip olan ikinci aşamasına giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong etkinlikte yaptığı konuşmada Çin ve Pakistan'ın yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını daha fazla hızlandıracağını, iki ülke halklarına daha fazla refah getireceğini ve dünyanın modernleşmesine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.