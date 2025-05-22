Zerdari\'den Çin\'e Övgü

İSLAMABAD, 22 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ülkesinin sosyoekonomik ve savunma alanındaki kalkınma süreçlerinde Çin'in oynadığı hayati rolden övgüyle bahsetti.

Çin ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 74. yıldönümü vesilesiyle çarşamba günü kutlama mesajı yayımlayan Zerdari, iki ülke hükümetleri ve halklarını kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pakistan-Çin ilişkilerinin "tarihi olduğunu ve zamana meydana okuduğunu" ifade eden Zerdari, bu ilişkinin Pakistan'ın dış politikasının temel taşlarından olmaya devam ettiğini yineledi.

Yıldönümü dolayısıyla Çin liderleri ve halkına en iyi dileklerini ileten Zerdari, ikili ilişkilerin son 74 yılda her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığına dönüştüğünü belirterek iki ülkeyi "sarsılmaz dostlar" olarak tanımladı.

"Pakistan, tek Çin ilkesinin sadık destekçisi olmaya ve temel ulusal çıkarları konusunda Çin'in yanında durmaya devam edecek" diyen Zerdari, zor zamanlarında Pakistan'a verdiği istikrarlı destek için Çin'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu Pakistan'ın ekonomisi ve bağlantı olanaklarını önemli ölçüde geliştiren büyük bir ikili işbirliği projesi olarak niteledi.

Pakistan-Çin ilişkilerinin karşılıklı güven, saygı ve iyi niyete dayandığını vurgulayan Zerdari, ekonomi, teknoloji, savunma, eğitim ve ticaret alanlarında işbirliğini daha da derinleştirme kararlılıklarını yineledi.