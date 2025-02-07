Zernek Barajı Dondu - Son Dakika
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Zernek Barajı Dondu

Zernek Barajı Dondu

Van'da aşırı soğuklar nedeniyle Zernek Barajı ve çevresindeki su yüzeyleri tamamen dondu.

07.02.2025 23:14
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Zernek Barajı'nın yüzeyi dondu

VAN - Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Zernek Barajı olmak üzere bir çok baraj ve derelerin yüzeyi tamamen donmasına neden oldu.

Gece hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Van'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı, Van Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti ile Muradiye ve Özalp sınırları içerisinde bulunan Sarımemet Barajı'nın yüzeyleri tamamen buzla kaplandı. Buz tabakasının üzerini yağan karın da kaplamasıyla ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

"Baraj dondu, balık kafesleri buz kütleleri arasında kaldı"

Van- Başkale yolundaki Gürpınar ilçesinde, sulama ve enerji üretimi için kurulan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı.

"Su deposu buz tuttu"

Van'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle kentteki gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu. Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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