Zeybek, İmamoğlu\'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında gazetecilere açıklama yapan Zeybek, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan diğer isimlere ve İBB'de çeşitli görevlerde bulunan yöneticilere de ziyarette bulunduğunu söyledi.

Zeybek, ziyaretin ana konusunun, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüş alışverişi olduğunu kaydetti.

İmamoğlu'nun, İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Zeybek, "Alınmış önlemlerin daha da arttırılması, başlamış oldukları kentsel dönüşüm proje sürecinin aksamadan devam etmesi konusundaki görüşlerini ifade etti." dedi.

Gökan Zeybek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un ihtiyacı olan, akılcı, mantıklı, çevreci ve kamucu yaklaşımlarla kentsel dönüşüm projelerine hız vermektir. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Düşük gelir grubuna sahip, 30-40-50 yıl önce ev sahibi olmuş emeklilerin, 14 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan dar gelirli ailelerin riskli yapı stoklarında oturmalarının önüne geçecek kanuni düzenlemeleri yapınız."

Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkana kadar mitinglere devam edeceklerini vurgulayan Zeybek, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması çağrısında bulundu.