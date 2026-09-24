Zeybek, İskeçe'de azınlık okuluna kaydı reddedilen iki öğrenci için Bakanlığa seslendi

Batı Trakyalı Türk Milletvekili Hüseyin Zeybek, ebeveynlerinden birinin yabancı uyruklu olduğu gerekçesiyle ???????Batı Trakya Türk azınlığına mensup iki öğrencinin, İskeçe'deki Türk azınlık ilkokuluna kayıtlarının yapılmamasına tepki gösterdi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığının, söz konusu öğrencilerin İskeçe'deki Türk azınlık ilkokuluna kayıt başvurusunu reddetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin Yunanistan vatandaşı ve Batı Trakya Türk azınlığı mensubu olduğunu belirten Zeybek, kayıt başvurularının reddedilmesinin hangi yasal düzenlemeye dayandığının açıklanmasını istedi.

Zeybek, konuya ilişkin daha önce Bakanlığa soru önergesi sunduğunu kaydederek, "Lozan Anlaşması'nın hangi maddesinde, bir çocuğun azınlık okuluna kaydolabilmesi için her iki ebeveyninin de azınlık mensubu veya Yunan vatandaşı olması gerektiği yazıyor?" ifadesini kullandı.

Benzer durumların gelecek yıllarda da yaşanabileceğine dikkati çeken Zeybek, Bakanlıktan konuya ilişkin açık ve bağlayıcı düzenleme yapılmasını talep etti.

Bakanlığın yanıtı

Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı ise Zeybek'in soru önergesine verdiği yanıtta, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokuluna kayıt başvurusu yapılan öğrencilerin belgelerinin yetkili makamlarca incelendiğini bildirdi.

Yanıtta, yapılan incelemede öğrencilerin sunduğu belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Bakanlığın açıklamasında, öğrencilerin kayıtlarının hangi somut yasal hükme dayanılarak reddedildiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.