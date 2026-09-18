Zeybek'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki, 'dur' deme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Zeybek'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki, 'dur' deme çağrısı yaptı

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Zeybek\'ten köprü ve otoyol özelleştirmesine tepki, \'dur\' deme çağrısı yaptı
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, bazı köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik karara tepki gösterdi. Zeybek, tüm siyasilerin ve vatandaşların bu uygulamaya 'dur' demesinin vakti geldiğini belirtti.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, bazı köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik karara tepki göstererek "Gelir getiren köprüleri niye satıyorsun ey iktidar? Tüm siyasetçilerin ve aklı başında herkesin bu saçmalığa bir son vermesinin ve 'dur' demesinin vakti gelmiştir" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirme uygulamalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Atatürk, her konuda olduğu gibi dedi ki 'Biz 19. Yüzyılın dogmalarına ve ideolojilerine değil, bilime ve ülkemizin gerçeklerine göre iş yapacağız'. Dolasıyla ne kapitalizmi ne sosyalizmi ne ortanın solu gibi saçma sapan şeyleri değil, bilim neyi gerektiriyor ise onu yaptı. Böylece hem devlet yatırımlar yaptı hem de doğru işler yapan özel sektörler desteklendi. Bu yolla Türkiye'ye yüzlerce fabrikalar yapıldı ve birçok üretim yolları ortaya çıktı. Ancak son 30 yıl da global kapitalizmin dayattığı ve 'üreten değil, tüketen ülkeler' hedefleyen yeni liberalizm akımına uyularak, Atatürk'ün ve Cumhuriyetin ne kadar kazanımları var ise hepsini sattılar, yediler."

Zeybek, bazı köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik karara tepki göstererek, "Diyorlar ki 'satma değil, 30 yıllığına kiralama'. Bu işler hep böyle olur ve bu açıkça satmaktır. 30 yıl bitince, bir 30 yıl daha. Gelir getiren köprüleri niye satıyorsun ey iktidar? Yoksa yine yandaş şirketlere köprüleri peşkeş çekip, nemalanma taktikleri mi uygulanacak? Bu iş tamamen yanlıştır. Dolayısıyla tüm siyasilerin ve vatandaşların bu saçma uygulamaya 'dur' deme vaktinin geldiğinin çağrısını yapıyoruz. ATA Parti her karşı eylemde set gibi duracaktır biline" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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