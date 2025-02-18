Zeybek'ten TÜSİAD Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zeybek'ten TÜSİAD Tepkisi

ATA Parti Başkanı Zeybek, TÜSİAD'a soruşturulma açılmasına tepki gösterdi, demokrasiyi savundu.

18.02.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, TÜSİAD'a soruşturulma açılmasına tepki göstererek, "Bu iktidar, demokrasiye inanmadığı için karşı bütün söylemleri baskı ile susturmak istiyor" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, TÜSİAD Başkanının, AK Parti iktidarının özetini çıkardığını, yolsuzluk, adaletsizlik, denetimsizlik, işsizlik, yoksulluk, suç işleme sayılarının yüksekliği, partizanlık, baskılar ve vurdumduymazlık gibi var olan gerçek hastalıkları kamuoyuna aktardığını belirtti.

Gönüllü bir kuruluş olan TÜSİAD'ın, üyelerini ilgilendiren konularda görüş bildirmesinin demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Demokrasinin temeli yöneticilerin seçimle gelmesiyle birlikte özgürlüklerdir. Özgürlüklerin en önemlisi de düşünce özgürlüğüdür. Bu iktidar, demokrasiye inanmadığı için karşı bütün söylemleri baskı ile susturmak istiyor. Eriyorlar. Eridikçe daha da sertleşiyorlar. Sertleştikçe daha da eriyorlar. Korkuyorlar. Karşıt oldukları Cumhuriyete bağlı olanların, Türkiye'yi geri alacağını biliyorlar.

TÜSİAD'ın eleştirilerini onaylayıp geçmişini eleştirenlere de bir çift sözüm var; söyleyene değil, söylediklerine bakın. Geçmişte yaptıkları yanlışlar varsa bugün doğru olanı yapmasınlar mı?"

"Bu iktidardan ülkemizi kurtarmalıyız"

Zeybek, Cumhuriyet değerlerine inanan bütün güçleri birleşmeye çağırarak, "İktidarın 'vesayet' edebiyatı ise kabak tadı verdi. Tek adam vesayeti varken, başka vesayetlerden söz etmek gülünçtür. Çağdaş demokrasinin bir gereği de katılımcılıktır. Bu iktidardan çağdaşlık beklenmese de klasik demokrasiye uymak zorundadırlar. Cumhuriyet değerlerine inanan bütün güçler birleşip bu iktidardan ülkemizi kurtarmalıyız. Kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Namık Kemal Zeybek, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeybek'ten TÜSİAD Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Zeybek'ten TÜSİAD Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.