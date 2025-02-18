Zeybek'ten TÜSİAD Tepkisi

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(ANKARA)- ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, TÜSİAD'a soruşturulma açılmasına tepki göstererek, "Bu iktidar, demokrasiye inanmadığı için karşı bütün söylemleri baskı ile susturmak istiyor" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, TÜSİAD Başkanının, AK Parti iktidarının özetini çıkardığını, yolsuzluk, adaletsizlik, denetimsizlik, işsizlik, yoksulluk, suç işleme sayılarının yüksekliği, partizanlık, baskılar ve vurdumduymazlık gibi var olan gerçek hastalıkları kamuoyuna aktardığını belirtti.

Gönüllü bir kuruluş olan TÜSİAD'ın, üyelerini ilgilendiren konularda görüş bildirmesinin demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Demokrasinin temeli yöneticilerin seçimle gelmesiyle birlikte özgürlüklerdir. Özgürlüklerin en önemlisi de düşünce özgürlüğüdür. Bu iktidar, demokrasiye inanmadığı için karşı bütün söylemleri baskı ile susturmak istiyor. Eriyorlar. Eridikçe daha da sertleşiyorlar. Sertleştikçe daha da eriyorlar. Korkuyorlar. Karşıt oldukları Cumhuriyete bağlı olanların, Türkiye'yi geri alacağını biliyorlar.

TÜSİAD'ın eleştirilerini onaylayıp geçmişini eleştirenlere de bir çift sözüm var; söyleyene değil, söylediklerine bakın. Geçmişte yaptıkları yanlışlar varsa bugün doğru olanı yapmasınlar mı?"

"Bu iktidardan ülkemizi kurtarmalıyız"

Zeybek, Cumhuriyet değerlerine inanan bütün güçleri birleşmeye çağırarak, "İktidarın 'vesayet' edebiyatı ise kabak tadı verdi. Tek adam vesayeti varken, başka vesayetlerden söz etmek gülünçtür. Çağdaş demokrasinin bir gereği de katılımcılıktır. Bu iktidardan çağdaşlık beklenmese de klasik demokrasiye uymak zorundadırlar. Cumhuriyet değerlerine inanan bütün güçler birleşip bu iktidardan ülkemizi kurtarmalıyız. Kurtaracağız." ifadelerini kullandı.