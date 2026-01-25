Tutuklu Karalar'dan Adana Halkına: "200'üncü Günde Yağmurlu Soğuk Havaya Rağmen Alanları Doldurdunuz, Gururlandırıyorsunuz" - Son Dakika
Tutuklu Karalar'dan Adana Halkına: "200'üncü Günde Yağmurlu Soğuk Havaya Rağmen Alanları Doldurdunuz, Gururlandırıyorsunuz"

25.01.2026 20:47  Güncelleme: 09:40
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 200. gününde Adanalılara teşekkür ederek, birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Karalar, haksızlıklara karşı duruş sergileyen halka minnettarlığını ifade etti.

(ANKARA) - Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılara "Dün 200'üncü günde yağmurlu soğuk havaya rağmen alanları doldurdunuz. Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz" diye seslendi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutukluluğun 200'üncü gününde onun için alanda olan Adana halkına teşekkür etti.

Karalar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Adanalı kardeşlerim, Dün 200. günde yağmurlu soğuk havaya rağmen alanları doldurdunuz. Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler. Yalnız çok üzücü bir haber aldım. Gürhan Durmaz kardeşimiz 200. günde sizinle birlikteydi. Ne yazık ki akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş. Çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Kardeşiniz, abiniz, amcanız, babanız Zeydan Karalar.

Şehir içi toplu taşıma esnaf kardeşlerime; tutukluluğumun 200. gününde yapılan haksızlığa karşı duruş mitinginde yine çok sayıda esnaf kardeşim bedava taşıma yapmış. Bu ince davranışlarından dolayı duygulandığımı ifade ediyor, ücretsiz taşıma yapan esnaflara sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben de her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle."

Kaynak: ANKA

