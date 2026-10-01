Zeydan Karalar, Mersin operasyonunda başkanların masumiyetine inandığını söyledi.

Haber: İleyda Özmen - Kamera: Dursun Alkaya

(MERSİN) - Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 2 ilçe belediyesine yönelik operasyona ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin, "Ben Vahap Başkan'ın yanındayım, Mersin halkının yanındayız. Biz belediye başkanlarımızın masumiyetine, suçsuz olduğuna inanıyoruz" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Yine kötü bir güne uyandık, şoke olduk. Mersin halkının yüzde 60 oyunu alıp seçilen ve iki dönemdir de çok iyi işler yapan, Mersin'i çok iyi bir yere taşıyan kardeşimiz, başkanımız gözaltına alındı. Biz, öteden beri tutuksuz yargılanmayı savunuyoruz, hukukun gereğinin yerine gelmesiyle ilgili. Ben Vahap Başkan'ın yanındayım, Mersin halkının yanındayız. Biz belediye başkanlarımızın masumiyetine, suçsuz olduğuna inanıyoruz. Umarım hakkaniyetli bir yargılama olur ve arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşur.

Ben TBB Başkanı oldum bir operasyon geçirdim, arkasından Vahap Bey oldu. Muhtemelen orayla da ilgili bir hesap vardır."