Zeydi, Suudi İstihbarat Başkanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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Zeydi, Suudi İstihbarat Başkanı'nı Kabul Etti

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Irak Başbakanı Zeydi, Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı ile güvenlik işbirliğini görüştü.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanı Korgeneral Halid el-Humeydan'ı kabul ederek, iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık basın ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanı Humeydan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Humeydan'ın, Suudi Arabistan yönetiminin Başbakan Zeydi'ye Riyad'ı ziyaret etmesi için davet mektubu ilettiği belirtilirken, bölgedeki güvenlik konusundaki gelişmelere ilişkin ortak koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme yolları görüşüldü.

Zeydi'nin Irak hükümetinin "iki kardeş ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunacak şekilde" Suudi Arabistan ile işbirliği ilişkilerini pekiştirme konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

İyi komşuluk ilkelerine bağlılık prensibinden hareket ettiklerini dile getiren Zeydi, hükümetinin "Irak'ın egemenliğini ve halkının çıkarlarını korumak adına topraklarının herhangi bir ülkeye zarar verecek eylem veya faaliyet için kullanmasına izin vermemek konusunda kararlı olduğunu" ifade etti.

Suudi Arabistan ve Irak gerilimi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da ülkenin doğu bölgesindeki ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırılarda en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 30 mensubunun yaralandığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılar kınanarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydi, Suudi İstihbarat Başkanı'nı Kabul Etti - Son Dakika

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