Zeydin Kaya'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Zeydin Kaya'dan Taziye Ziyareti

Zeydin Kaya\'dan Taziye Ziyareti
10.06.2026 20:08
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kazada hayatını kaybeden Musa Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Musa Tunç'un yakınlarıyla bir araya geldi.

Kaya, beraberindeki belediye başkanları, kanaat önderleri, din adamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ne geldi.

Taziye evinde düzenlenen programa katılan Kaya, kızı avukat Ümran Kaya'nın kullandığı otomobilin 3 Haziran'da karıştığı kazada hayatını kaybeden Musa Tunç'un ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından acılı aileye başsağlığı dileyen Kaya, kazanın herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Kıymetli ailemizin ve yakınlarının ortaya koydukları sağduyu, sabır ve vakar ile heyetimize gösterdikleri hüsnükabul, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı, inanç, örf ve adetlerimizin kadim değerlerini yaşatan kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bu vesileyle merhum kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydin Kaya'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika

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