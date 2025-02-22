Zeynep Demir, Osmangazi Belediyesi'nin Etkinliğinde Şiirlerini Tanıttı - Son Dakika
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Zeynep Demir, Osmangazi Belediyesi'nin Etkinliğinde Şiirlerini Tanıttı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği '1 kitap 1 yazar' buluşmasında şair Zeynep Demir, 'Sesimdeki Şiirler' adlı kitabını tanıtarak edebiyatseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte Demir, ilk söyleşi heyecanını ve kitabının içeriğini paylaştı.

22.02.2025 15:41  Güncelleme: 18:33
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği "1 kitap 1 yazar" buluşmasına konuk olan şair Zeynep Demir, "Sesimdeki şiirler" adlı kitabı üzerine edebiyatseverlerle söyleşi yaptı.

Osmangazi Belediyesi, "1 kitap 1 yazar" buluşmaları kapsamında ilçe sakinlerini edebiyatın değerli isimleri ile buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ilgi gören etkinliğe bu kez şair Zeynep Demir konuk oldu. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Zeynep Demir, "Sesimdeki şiirler" adlı kitabı üzerine konuştu.

İlk söyleşi etkinliğini gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirten Demir, "Osmangazi Belediyesi'nin kentimize kazandırdığı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde söyleşi ve imza günü yapmış olmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Bu benim ilk söyleşi etkinliğim. Aralık ayında yine Osmangazi Belediyesi'nin desteği ile bir şiir dinletisi programı gerçekleştirdik. Bana göre şiir, şairin doğum sancısının bir ürünü. Benimle hayat bulan şiirler olsun istedim. Her ses kendine özeldir. Şiire ruh veren sestir. Notasız, dilsiz şarkıların sesi olmak istedim" diye konuştu.

"Sesimdeki Şiirler" adlı kitabını 2024 yılında kaleme aldığını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Şiirlerimde, sevgi, kendini içsel yolculuğuna dönüş, insanlığa sitem gibi konulardan bahsettim. İnsan, yaşı kaç olursa olsun hayallerinden vazgeçmemeli. Engeller çıksa da pes etmeyin. Ara verin ama yine tekrar baştan başlayın. Artık öyle bir dünya içindeyiz ki, kalbinden habersiz yürüyen bedenler gibiyiz. Ne birbirini dinleyen insanlar ne kendi gerçekliği ile yüzleşen ruhlar var. Bırakın gülümsemeyi, tebessüm edecek yüz kasları çalışmaz halde olan simalar ile yaşar olduk. Sadece maddi kaygılar ve hedefler üzerine yaşayan bedenli robotlar gibiyiz. Kalbini hatırlar mısın ey insan diyesim geliyor bazen bağıra çağıra. Biz bu değiliz. Bizler diğer canlılardan farklı olarak bu dünyaya bazı vazifeler üstlenerek geldik. Mevlana'nın da dediği gibi, sevgisiz insandan dünya bile korkarmış."

Söyleşinin sonunda "Kulak ver" adlı şiirini okuyan şair, daha sonra etkinliğe katılan edebiyatseverler için kitabını imzaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeynep Demir, Osmangazi Belediyesi'nin Etkinliğinde Şiirlerini Tanıttı - Son Dakika

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