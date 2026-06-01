Zeynep Kaya'nın Tekvando Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Kaya'nın Tekvando Başarısı

Zeynep Kaya\'nın Tekvando Başarısı
01.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu Zeynep Kaya, İnegöl'deki tekvando kursunu başarıyla tamamlayarak sarı kuşak aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spor kulübünde her yaş gurubundan gençler için açılan tekvando kursuna katılan Down sendromlu Zeynep Kaya, kursu başarıyla tamamladı.

İnegöl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören Zeynep Kaya spora olan ilgisiyle dikkati çekiyor.

Daha önce kickboks, yüzme ve basketbol gibi sporlarla ilgilenen Zeynep Kaya, ailesinin desteğiyle tekvando kursuna yazıldı. Burada kursu başarıyla tamamlayan Kaya sarı kuşak takma hakkına sahip oldu.

Antrenörü Nevzat Yaşar, AA muhabirine, tekvando branşında spor yapan özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerinin yerine geldiği ve gelişimleri açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Yıllardır para tekvando çalışmalarının olduğunu belirten Yaşar, "Özel çocuklarımızla yakından ilgileniyor, spora kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Rahat rahat gelebiliyorlar. Kendi kategorilerinde çok rahat sporlarını idame ettiriyorlar. Down sendromlu ve işitme engelli bireylere yönelik harika organizasyonlarımız var." diye konuştu.

Zeynep Kaya ise tekvandoyu çok sevdiğini dile getirerek, "Güzel şeyler yaptım. Bu kuşağı almak istiyordum ve aldım. Yarışmalara katılmak istiyorum. İstediğim şey tekvando. Bunu çok seviyorum." dedi.

Zeynep Kaya'nın bası Ömer Kaya da kızının sporu sevdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"En son tekvandoda karar kıldık, bu yolda devam ediyoruz. Esnekliği nedeniyle, ayaklarını açması, hareketleri rahat yapması bu spora uygun olduğunu gösteriyor. Şu anda lise son sınıfa gidiyor. Okuldan sonra da resme ve tekvandoya hevesli bunları yapmak için azim gösteriyor. Hayatında önemli değişiklik oldu. Bu sporu benimsiyor."

Kaynak: AA

Zeynep Kaya, İnegöl, Güncel, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep Kaya'nın Tekvando Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:19:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeynep Kaya'nın Tekvando Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.