Zeytin Hasadı Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zeytin Hasadı Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Zeytin Hasadı Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin hasadı yapan Mustafa Erdoğan, çırpma makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağaçtan düştü ve hastanede hayatını kaybetti.

19.12.2024 22:05  Güncelleme: 22:06
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AYDIN'ın Köşk ilçesinde, zeytin hasadı yapmak için ağaca çıkan Mustafa Erdoğan (54), zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılarak ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Gökkiriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Erdoğan, arazisinde zeytin hasadı yapmak için ağaca çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zeytin Hasadı Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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