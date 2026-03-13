Zeytin ve Ceviz Bahçelerinde Budama Eğitimi - Son Dakika
Zeytin ve Ceviz Bahçelerinde Budama Eğitimi

13.03.2026 11:51
Samsun'da üreticilere zeytin ve ceviz budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından zeytin ve ceviz bahçelerinde budama uygulaması gerçekleştirildi.

Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen uygulamalı eğitimde, zeytin ve ceviz yetiştiriciliği yapan üreticilere doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sırasında teknik ekipler tarafından doğru budamanın ağaç sağlığı, verim ve ürün kalitesi üzerindeki olumlu etkileri anlatılırken, üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.

Yetkililer, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim ve uygulama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Zeytin ve Ceviz Bahçelerinde Budama Eğitimi
