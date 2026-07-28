Zeytinburnu'nda 115 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 115 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zeytinburnu\'nda 115 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 115,5 kilo AM-2201 hammaddesi ve ekipmanlar ele geçirildi.

ZEYTİNBURNU düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 500 gram AM-2201 hammaddesi ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Bulunan hammaddeyle yaklaşık 11,5 ton sentetik uyuşturucu üretimi yapılabileceği değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bir tamirhane ve seyir halindeki bir otomobile operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

115,5 KİLOUYUŞTURUCU HAMMADDDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Oto tamirhanesiyle otomobilde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram AM-2201, 43 kilo 300 gram sıvı AM-2201, bez üzerinde kalıntı halinde bulunan 20 kilo 100 gram AM-2201, 113 kilo 300 gram katkı maddesi, 1 hassas terazi, 5 karıştırma makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 60 parça materyal ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 115,5 kilo AM-2201 hammaddesiyle yaklaşık 11,5 ton sentetik uyuşturucu üretilebileceği değerlendirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 115 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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