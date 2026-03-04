Zeytinburnu'nda Çocuklara Şiddet: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Çocuklara Şiddet: Şüpheli Yakalandı

04.03.2026 14:32
Parkta oyun oynayan üç çocuğu markette darbeden şüpheli C.A.A. yakalandı, çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda bir marketin içinde 3 çocuğu darbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürüyen 3 çocuk, kaldırım kenarında bulunan bir çadırın içine baktı.

Bunun üzerine çadırın içinde bulunan 55 yaşındaki C.A.A, duruma tepki göstererek çocukları kovalamaya başladı.

Kaçan çocuklar cadde üzerindeki bir markete girdi. Şüpheli, markette yakaladığı çocukları darbetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darbedilen çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken, C.A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çocuklardan ikisinin kardeş, diğerinin ise kuzenleri olduğu öğrenildi.

Olay anına ilişkin marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocukların şüpheli tarafından defalarca tokatlanması yer aldı.

Darbedilen iki çocuğun annesi Medine İ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının oyun oynamak için parka gittiğini söyledi.

Çocuklarının kendisini market çalışanının telefonundan aramasıyla olayı öğrendiğini belirten Medine İ, durumu öğrendikten sonra olay yerine ardından hastaneye gittiklerini, polise ifade verdiklerini anlattı.

Medine İ, çocukların vücutlarında hasar oluştuğunu aktararak, "Yeğenimin ve kızımın yüzünde morluk ve şişlikler vardı. Kızım 'kulağım ağrıyor.' dedi. Kontrole gittik, kulak zarı delinmiş." dedi.

Çocukların yanına gittiğinde durumlarının kötü olduğunu dile getiren Medine İ, "Çok korkmuşlardı. Elleri, ayakları titriyordu. Bayılmış gibilerdi ve kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Psikolojik olarak da çok ağır travma yaşadılar ve hala devam ediyor. Çocuklarım olayın etkisinden kurtulamadı. Ben yanlarındayken bile dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Akşam uyuyamıyorlar. Çok kötü durumdalar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

