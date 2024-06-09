Zeytinburnu'nda drift yapanlar ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda drift yapanlar ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Zeytinburnu\'nda drift yapanlar ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Zeytinburnu'nda drift atan bir grup ile kahvehanedeki insanlar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Kadir Ö, Abdullah Ö. ve Diyar Ö. isimli kişilere tepki gösteren kahvehanedeki insanlar ile drift atan grup arasında çıkan kavgada Coşkun B. isimli şüpheli bıçak kullanarak drift atan kişileri yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Coşkun B. ise gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

09.06.2024 14:33
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Zeytinburnu'nda drift atan grup ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde sokakta drift atan Kadir Ö, Abdullah Ö. ve Diyar Ö'ye kahvehanedekiler tepki gösterdi.

İki grup arasında çıkan kavgada Coşkun B, bıçakla drift atan kişileri yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Coşkun B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda drift yapanlar ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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