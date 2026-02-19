Zeytinburnu'nda Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Dron ile Trafik Denetimi

19.02.2026 09:29
Dron destekli denetimle ofset taralı alanı ihlal eden 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza kesildi.

Zeytinburnu'nda ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Cevizlibağ mevkiinde yapılan uygulamada, D-100 Karayolu'ndan yan yola transit geçişlerde araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanın ihlal edildiği belirlendi. Dron ile havadan takip edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda 'kaynak' olarak tabir edilen manevrayı yaptığı belirlenen 37 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ofset taralı alan ihlalinden kişi başı bin 246 lira olmak üzere toplam 46 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

