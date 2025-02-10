Zeytinburnu'nda, hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.
Merkezefendi Mahallesi'nde 8 Şubat'ta E.Y. (24) idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.B. (44) isimli kadın ile kızı N.B'ye (7) çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne E.B. hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, aracın plakasından tespit ettikleri sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün anne ve kızına çarptıktan sonra olay yerinden kaçması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı - Son Dakika
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