Zeytinburnu\'nda Metruk Binada Yangın

ZEYTİNBURNU'nda 6 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 katlı metruk bir binanın çatısında saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.