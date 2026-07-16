Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası

Zeytinburnu'nda 2 motosikletin çarpışması, caddede seyreden bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.
Maltepe Mahallesi'nde bir caddede seyreden motosiklet ile yan yoldan gelen motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri, yere savrularak yaralandı.
Kaza, caddede seyreden bir otomobilin araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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