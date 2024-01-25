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Zeytinburnu'nda Oksijen Tüpünden Çıkan Yangında Engelli Genç Yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Oksijen Tüpünden Çıkan Yangında Engelli Genç Yaralandı

Zeytinburnu'nda bulunan bir binanın bodrum katında yaşayan engelli bir genç, kullandığı oksijen tüpünden çıkan yangında yaralandı. Yangın sonucunda genç hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Zeytinburnu\'nda Oksijen Tüpünden Çıkan Yangında Engelli Genç Yaralandı
25.01.2024 - 21:25,
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Zeytinburnu'nda, oksijen tüpünden çıktığı belirtilen yangında engelli genç yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan engelli DA'nın (17) kullandığı oksijen tüpünden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla D.A'nın kolunda yanıklar oluştu. D.A, babası tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlem aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık görevlilerince dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.

Evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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